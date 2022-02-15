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В Петербурге, Москве и других крупных городах началось исследование еще одной назальной вакцины от COVID-19

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В Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 от производителя «Генериум», сообщает 15 февраля официальный сайт московской мэрии.

В общей сложности в исследованиях примут участие 660 человек: около 400 — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России. Участником испытаний препарата станут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не вакцинировались от COVID-19 и не болели им в последние полгода, а также не контактировали с заболевшим в последние 14 дней.

Вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V», предназначенному для внутримышечного введения, уточнили в столичной мэрии.

Напомним, ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что назальные вакцины от коронавируса могут нести риски для головного мозга, чтобы избежать этого риска, нужно проводить серьезные проверки.

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Комментарии (2)

тов
Говорят, что хороша
Жижа-спрей назальная.
Кто откажется
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