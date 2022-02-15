Подозреваемого в краже пожертвований из церкви на севере Петербурга нашли по отпечаткам пальцев

30-летний уроженец Узбекистана не успел сбыть все похищенное в храме Великомученика и Целителя Пантелеимона у «Удельной» в Приморском районе.



Сотрудники уголовного розыска главка совместно с операми районного УМВД задержали у станции метро «Ленинский проспект» подозреваемого в краже из храма на Фермском шоссе накануне около половины седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 февраля.



По предварительной информации, вычислить его им помогли оставленные на месте отпечатки пальцев.

