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В Петербурге выздоравливающих от коронавируса детей стало в два раза больше, чем заболевающих

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Количество детей, поправляющихся после коронавируса, вдвое превышает количество детей заболевающих. Тенденция сохраняется на протяжении последних дней, рассказали в комитете по здравоохранению 15 февраля.

«Если брать данные отдельно по школьникам, то это соотношение таково: за последние сутки выздоровело втрое больше детей, чем ушло на больничный с положительным тестом. На стационарном лечении находятся 379 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Свободны уже 43 процента инфекционных коек в детских стационарах», — описали ситуацию в цифрах в Смольном.

С понедельника в Петербурге были отменены все ограничения для несовершеннолетних, введенные в конце января в связи с резким подъемом заболеваемости на фоне распространения штамма «омикрон». 7–11-е классы перевели на дистанционное обучение, также всем несовершеннолетним запретили посещать театры, кинотеатры, музеи, спортивные объекты.

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