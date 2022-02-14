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Представитель МИД Мария Захарова отвела Bloomberg два часа на «покаяние»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз о «вторжении» РФ на Украину.

«Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля «Россия нападет на Украину». Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, «осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс».

В ночь на 5 февраля Bloomberg опубликовал в своей ленте новостей заметку с заголовком «Россия вторглась в Украину». Новость продержалась в ленте около получаса. Позже агентство удалило заголовок, объяснив, что это был заготовленный на всякий случай черновик и его опубликовали по ошибке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу публикации. Он заявил, что ситуация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.

«В целом, конечно, такое серьёзное издание как «Блумберг», наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а «Блумберг»-ньюс, что будет иметь под собой основания», — подчеркнул Песков.

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Комментарии (19)

Безработный из Твери
Если США и Евросоюз врубит полноценные санкции против России, то на покаяние первой приползет Захарова.

Политика РФ сдуется без движимости и недвижимости, которая традиционно и щедро припрятана у геополитических врагов.
Piter Russo
МИДу стоит просто игнорировать чушь несущуюся с якобы аналитических информационных порталов желеющих просто на глазах.
Один раз высказать официальную позицию и все. Дальше пусть мусолят что хотят.
266182335
Все эти серьезные издания оказались помойкой. Правильно Захарова глумится.
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