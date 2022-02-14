Представитель МИД Мария Захарова отвела Bloomberg два часа на «покаяние»

По ее словам, «осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс».

«Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля «Россия нападет на Украину». Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В ночь на 5 февраля Bloomberg опубликовал в своей ленте новостей заметку с заголовком «Россия вторглась в Украину». Новость продержалась в ленте около получаса. Позже агентство удалило заголовок, объяснив, что это был заготовленный на всякий случай черновик и его опубликовали по ошибке.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу публикации. Он заявил, что ситуация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.



«В целом, конечно, такое серьёзное издание как «Блумберг», наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а «Блумберг»-ньюс, что будет иметь под собой основания», — подчеркнул Песков.

