FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
76.58р86.85р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Природа Петербурга удивляет: На Невском «оттаяли» первые роллеры

Североатлантический циклон «Вера» в буквальном смысле растопил сердце Петербурга. 14 февраля на главном проспекте города был замечен первый роллер. А это значит — весна не за горами.

4
Печать

Устойчивый плюс медленно, но верно делает свое дело — сугробы оседают под собственной тяжестью, неубранные кучи снега превращаются в лужи. И если уж хочется поскорее встать на ролики, то, конечно, лучше выбирать места с плиткой и без наледи. Невский проспект, безусловно, подходит для этого, но будьте осторожны, опасность поджидает у каждого дома.

автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

В понедельник вблизи от пересечения Невского и Садовой наледь упала на голову 69-летней женщине и рассекла висок. СК объявил о начале доследственной проверки.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Отбор он и на роллерах отбор.Удачи,Дарвин ведёт учёт!!!
Батарейкин
Ну идиотами наш город славится!
07A
Ага, сегодня рано утром колесофил прошелестел по наб. Фонтанки через Невский, в черной одежде. Только тень мелькнула!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний