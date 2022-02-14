Природа Петербурга удивляет: На Невском «оттаяли» первые роллеры

Устойчивый плюс медленно, но верно делает свое дело — сугробы оседают под собственной тяжестью, неубранные кучи снега превращаются в лужи. И если уж хочется поскорее встать на ролики, то, конечно, лучше выбирать места с плиткой и без наледи. Невский проспект, безусловно, подходит для этого, но будьте осторожны, опасность поджидает у каждого дома.
автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
В понедельник вблизи от пересечения Невского и Садовой наледь упала на голову 69-летней женщине и рассекла висок. СК объявил о начале доследственной проверки.