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СК начал проверку после падения льда на голову пожилой петербурженке

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Доследственную проверку организовал городской СК после падения льда на пенсионерку в районе Гостиного двора. Об этом вечером 14 января сообщает ведомство.

«Днем 14 февраля с крыши одного из домов по Садовой улице в Петербурге на местную жительницу, 1952 года рождения упал фрагмент наледи. Потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь, угроз жизни и здоровью не имеется», — говорится в сообщении ГСУ СК по Петербургу.

Лед, напомним, соскользнул с крыши дома 24/1 и рассек 68-летней женщине висок.

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Бинго,Сбеглов.Беги восьмой беги,тебе за это отвечать!!
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