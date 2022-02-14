СК начал проверку после падения льда на голову пожилой петербурженке

Доследственную проверку организовал городской СК после падения льда на пенсионерку в районе Гостиного двора. Об этом вечером 14 января сообщает ведомство.
«Днем 14 февраля с крыши одного из домов по Садовой улице в Петербурге на местную жительницу, 1952 года рождения упал фрагмент наледи. Потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь, угроз жизни и здоровью не имеется», — говорится в сообщении ГСУ СК по Петербургу.
Лед, напомним, соскользнул с крыши дома 24/1 и рассек 68-летней женщине висок.