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ФСБ: Сообщество Lurk перестало существовать. Силовики показали видео задержаний

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Преступное сообщество Lurk прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Об этом вечером 14 февраля сообщает центр общественных связей ФСБ.

Кировский районный суд Екатеринбурга огласил приговор в отношении 22 членов преступной группировки, лидерами которой являются Козловский, Попов и Кобыльский. Они, как ранее писала «Фонтанка», осуждены на срок от 12 до 14 лет. Остальные участники получили от 5 до 9 лет лишения свободы.

Как установило следствие, Козловский и его сообщник Владимир Грицан, находящийся в розыске, создали хакерскую группировку в 2013 году. Они разработали программу Lurk и внедряли ее в корпоративные сети. С ее помощью, как пишут СМИ, им удавалось оформлять денежные переводы на счета фирм, которые были с ними связаны.

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