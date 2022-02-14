Суд в Екатеринбурге приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам колонии строгого режима

Хакеру вменяли вторую и третью части 272 статьи УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), а также первую часть 210 статьи УК РФ (организация преступного сообщества) и четвертую часть 159.6 статьи УК РФ (крупное групповое мошенничество в сфере компьютерной информации).

Как установило следствие, Козловский и его сообщник Владимир Грицан, находящийся в розыске, создали хакерскую группировку в 2013 году. Они разработали программу Lurk и внедряли ее в корпоративные сети. С ее помощью, как пишут СМИ, им удавалось оформлять денежные переводы на счета фирм, которые были с ними связаны.



Прокуратура просила для Козловского 18 лет колонии строгого режима. Подсудимый не признал свою вину.



Ранее Константин утверждал, что принимал участие во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США, электронной переписки Хиллари Клинтон, серверов военных предприятий США. По его словам, создание вирусов-вымогателей WannaCry и Lurk курировали сотрудники ФСБ. Своим куратором в федеральной службе безопасности он называл Дмитрия Докучаева (майор Центра информационной безопасности ФСБ в конце 2016 года арестован по обвинению в государственной измене). Сам Докучаев опроверг знакомство и сотрудничество с Козловским.



СМИ сообщали, что эти заявления хакера не нашли своего подтверждения во время расследования уголовного дела.

