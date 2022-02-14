Минюст предлагает вносить неплательщиков алиментов в специальный реестр

Министерство юстиции разработало законопроект, согласно которому в России предлагается создать реестр неплательщиков алиментов. Об этом 14 февраля пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Совфеда.
«Так, например, проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», — говорится в сообщении.
Также законопроект предусматривает наделение судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении неплательщика алиментов.
По данным ФССП, за 2020 год долги по алиментам на несовершеннолетних составили 176 млрд рублей.