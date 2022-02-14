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Минюст предлагает вносить неплательщиков алиментов в специальный реестр

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Министерство юстиции разработало законопроект, согласно которому в России предлагается создать реестр неплательщиков алиментов. Об этом 14 февраля пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

«Так, например, проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», — говорится в сообщении.

Также законопроект предусматривает наделение судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении неплательщика алиментов.

По данным ФССП, за 2020 год долги по алиментам на несовершеннолетних составили 176 млрд рублей.

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Комментарии (12)

ivan5_5e4d10fe646f6
O нарoде накoнец тo забoтиться стали. Спасибo власти!
Денеб
Неужто за глубинный народ решили взяться?
Slava_Rossii
И в чём прикол этих реестров? У горе-отцов станет больше денег? Они начнут меньше пить и больше работать?)))
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