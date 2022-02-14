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Супруга принца Чарльза заболела коронавирусом после тройной вакцинации

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Герцогиня Корнуоллская Камилла — супруга принца Чарльза, первого в очереди на престол Великобритании, — заразилась коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Кларенс-хауса, официальной резиденции принца Уэльского.

«Ее Королевское Высочество герцогиня Корнуоллская сдала положительный результат на COVID-19 и самоизолируется. Мы продолжаем следовать указаниям правительства», — цитирует сообщение The Guardian.

По некоторым данным, и 73-летний принц Чарльз, и его 74-летняя супруга трижды вакцинировались от коронавируса.

О том, что принц Чарльз второй раз заболел COVID-19, стало известно 10 февраля. За день до этого он и Камилла присутствовали на приеме в Британском музее, а еще днем ранее принц виделся с королевой Елизаветой. Букингемский дворец заявил, что никаких симптомов заболевания у нее не было.

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Комментарии (6)

sergeant-1
А всё потому что не Спутник, это вам любой Гинцбург объяснит....
nuga
Зачем то сделали три смертельных укола будущим престолонаследникам,а королеве ни одного.
чиширогг
нас рать
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