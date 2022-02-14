Супруга принца Чарльза заболела коронавирусом после тройной вакцинации

Герцогиня Корнуоллская Камилла — супруга принца Чарльза, первого в очереди на престол Великобритании, — заразилась коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Кларенс-хауса, официальной резиденции принца Уэльского.
«Ее Королевское Высочество герцогиня Корнуоллская сдала положительный результат на COVID-19 и самоизолируется. Мы продолжаем следовать указаниям правительства», — цитирует сообщение The Guardian.
По некоторым данным, и 73-летний принц Чарльз, и его 74-летняя супруга трижды вакцинировались от коронавируса.
О том, что принц Чарльз второй раз заболел COVID-19, стало известно 10 февраля. За день до этого он и Камилла присутствовали на приеме в Британском музее, а еще днем ранее принц виделся с королевой Елизаветой. Букингемский дворец заявил, что никаких симптомов заболевания у нее не было.