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Утки греются парочкой, люди несут цветы. Петербург припорошило, но день идёт по плану

Циклон «Вера» принёс в Петербург 14 февраля не только потепление, но и порцию снега. Улицы припорошило — кое-кто из прохожих даже прячется от осадков под зонтом.

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Впрочем, большинство петербуржцев погода не пугает: некоторые идут даже без шапок. В городе людно: кто-то несёт дорогому человеку цветы, кто-то работает на улице, кто-то даже ловит рыбу на льду.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Запечатлел наш корреспондент и пернатых: парочку уток, примостившихся на снегу.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Как рассказывала «Фонтанка», в день всех влюбленных в Петербурге потеплело. Температурный фон ожидается на 5–6 градусов выше средних многолетних значений — будет плюс 1–3 градуса. Временами пройдёт мокрый снег с дождем, а местами возможна гололедица.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Kostyn
Наша местная ужасная погода будет всю неделю, слякоть, снег, ветер, серое небо, обычно такое осенью бывает.
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