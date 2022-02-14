Утки греются парочкой, люди несут цветы. Петербург припорошило, но день идёт по плану

Впрочем, большинство петербуржцев погода не пугает: некоторые идут даже без шапок. В городе людно: кто-то несёт дорогому человеку цветы, кто-то работает на улице, кто-то даже ловит рыбу на льду.
Запечатлел наш корреспондент и пернатых: парочку уток, примостившихся на снегу.
Как рассказывала «Фонтанка», в день всех влюбленных в Петербурге потеплело. Температурный фон ожидается на 5–6 градусов выше средних многолетних значений — будет плюс 1–3 градуса. Временами пройдёт мокрый снег с дождем, а местами возможна гололедица.