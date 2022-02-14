Не по-ефремовски. Семья погибшего на парковке завода «Хендэ» готова спорить с судом, который отпустил на свободу пьяного водителя

48-летний тверичанин погиб на парковке возле завода «Хендэ» ночью 1 марта прошлого года. Его машина стояла рядом с арендованным Дмитрием Савостеноком Volvo, последний начал движение на разгрузку, не заметив стоящего рядом с кабиной водителя. Правой стороной фуры Савостенок прижал мужчину к его машине. Он умер до прибытия скорой от множественных переломов, разрыва внутренних органов и кровоизлияния.

Экспертиза показала наличие в моче Савостенока следы наркотика растительного происхождения. Как писала «Фонтанка», виновным в этой части он себя не признал и рассказал, что, быть может, просто надышался, стоя рядом с курящим запрещенное.

Судья Александр Емельянов поверил результатам освидетельствования и не внял словам Савостенока про случайное попадание в организм наркотиков. При этом в приговор в качестве смягчающих обстоятельств вписано признание вины. Там же — чистосердечное раскаяние, отсутствие судимостей и заглаживание материального вреда.



Как рассказали «Фонтанке» родственники погибшего, речь идет о сумме примерно в 30 тысяч рублей — чеков за все остальное просто не сохранилось, реальный ущерб минимум в три раза больше.



Отягчающих обстоятельств суд не нашел, но принял во внимание, что Савостенок неоднократно был оштрафован за нарушение ПДД. Его приговорили к шести годам условно, так как опасности для общества водитель фуры не представляет.



Судя по сообщениям объединенной пресс-службы судов Петербурга, за последние несколько месяцев по делам о смертельных ДТП в состоянии опьянения, как правило, суды считают справедливым наказание от пяти лет лишения свободы и выше. Актер Михаил Ефремов с той же квалификацией преступления получил восемь лет реального срока.

