Иск петербургской юристки, спорящей с коллегой из-за жалоб на Деда Мороза, передали в другой суд. Ответчик стал Гарри Поттером

Куйбышевский райсуд Петербурга вынес постановление по иску юристки Эльнары Троицкой к своему коллеге Гарри Поттеру — недавно он был Игорем Мирзоевым, но сменил имя. Теперь дело о недовольстве Дедом Морозом рассмотрят по подсудности в Петроградском районном суде.



Как сообщает 14 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, о передаче материалов ходатайствовал представитель ответчика. Тот хотел, чтобы иск рассматривали по адресу его регистрации. Истец и ее представитель возражали.



«Фонтанка» рассказывала, что юрист подал иск к АО «Дед Мороз», в котором заявил, что главный волшебник не выполняет свои обязательства, и потребовал 23 подарка и моральный вред в 10 миллионов рублей. Троицкая полагает, что ответчик «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза», и намеренно подал иск в суд с недостатками.

