Правовая дедовщина. Петербургская юристка поспорит в суде с коллегой, который требует от Деда Мороза подарков и миллионы

Неделю назад Мирзоев подал иск к АО «Дед Мороз», в котором заявил, что главный волшебник не выполняет свои обязательства, и потребовал 23 подарка и моральный вред в 10 миллионов рублей. В своем иске к Мирзоеву Троицкая пишет, что ответчик «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза». Далее указано, что юрист намеренно подал иск в суд с недостатками.

Куйбышевский районный суд зарегистрировал исковое заявление семейного юриста Эльнары Троицкой к своему коллеге Игорю Мирзоеву о злоупотреблении правом. Об этом 29 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом и взыскать в ее пользу 10 миллионов рублей морального вреда.

«Иск принят к производству. Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюбленных», — уточнили в пресс-службе судов.

Минувшим летом Эльнара Троицкая подала иск к Ксении Собчак после ПМЭФ. Она обвинила журналистку в попытке устроить «провокацию красивых женщин», запустив рубрику «Форумчаночка». Собчак публиковала в своем телеграм-канале видео с форума. В одном из них она подошла к петербургской юристке, назвала ее красивой и спросила, «на какую панель» та пришла. За это оскорбление Троицкая потребовала 50 миллионов рублей компенсации.