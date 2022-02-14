Спад «пятой волны» свернул не туда: в «красных зонах» Петербурга уже почти 9000 пациентов

Как говорится в эпидемиологической справке от 14 февраля, за сутки в Петербурге поступили в стационары еще 488 новых пациентов. Всего на 10 039 койках находятся уже 8 938 человек (накануне было 8 657). Из них 658 в реанимации, 344 подключены к ИВЛ, 480 во временном госпитале в «Ленэкспо», а 570 в пансионате «Заря».



Еще 156 тысяч петербуржцев (накануне было 158) с ковидом лечатся амбулаторно. Это не считая десяток тысяч тех, у кого диагноз ОРВИ. Еще 173 горожанина на карантине.



По данным Смольного, в Петербурге первую дозу вакцины получили 2,37 млн жителей, включая 2 276 детей, закончили цикл 2,95 млн человек. В запасе 671 тысяча доз.

