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Спад «пятой волны» свернул не туда: в «красных зонах» Петербурга уже почти 9000 пациентов

Число пациентов в коронавирусных стационарах Петербурга продолжает увеличиваться, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 14 февраля, за сутки в Петербурге поступили в стационары еще 488 новых пациентов. Всего на 10 039 койках находятся уже 8 938 человек (накануне было 8 657). Из них 658 в реанимации, 344 подключены к ИВЛ, 480 во временном госпитале в «Ленэкспо», а 570 в пансионате «Заря».

Еще 156 тысяч петербуржцев (накануне было 158) с ковидом лечатся амбулаторно. Это не считая десяток тысяч тех, у кого диагноз ОРВИ. Еще 173 горожанина на карантине.

По данным Смольного, в Петербурге первую дозу вакцины получили 2,37 млн жителей, включая 2 276 детей, закончили цикл 2,95 млн человек. В запасе 671 тысяча доз.

Как писала «Фонтанка», председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец до этого говорил о прохождении пика волны «омикрона» в городе на Неве и снижении числа пациентов.

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Комментарии (3)

alexpol
Ну вот о чем и речь. Все это паника и не эффективные протоколы действия. Сухие цифры.. в больницах 10100 человек из них в реанимации 653. Т.е по факту только 6,5% действительно нужна постоянная профессиональная мед помощь. Даже если округлит эту цифру до 10% (люди с переходным состоянием и т.д), то возникает вопрос зачем затащили в красную зону 9000 человек?
Guest1234
Фонтанка не в курсе, что пик госпитализаций достигается с отставанием от пика заражений?
Muxpeh
«По данным Смольного, в Петербурге первую дозу вакцины получили 2,37 млн жителей ... закончили цикл 2,95 млн человек.» - ???
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