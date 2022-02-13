В Петербурге вновь начали наполняться «красные зоны», хотя Смольный объявил о спаде пятой волны

В воскресной эпидемиологической справке городского оперштаба говорится, что за сутки в стационары Петербурга поступили 628 новых пациентов. Еще 158 тысяч человек с ковидом находятся на амбулаторном лечении. И это не считая тех, кому поставили диагноз ОРВИ. Еще 257 петербуржцев находятся на карантине.



По данным Смольного, в Петербурге первую дозу получили 2,37 млн жителей, включая 2 256 детей. Закончили вакцинацию 2,94 млн человек. В запасе 674 тысячи доз.



Накануне глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге снижается число амбулаторных пациентов, и это позволяет надеяться на прохождение пика волны «омикрона» в городе на Неве.

