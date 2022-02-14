ВАДА и Олимпийский комитет США разочарованы решением допустить Валиеву до Олимпиады

«Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве отказывают. Мы знаем, что это дело еще не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать борьбу за чистый спорт от имени спортсменов всего мира», — написала в твиттере исполнительный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд.

Сразу несколько спортивных организаций выступили с критикой Спортивного арбитражного суда разрешить российской фигуристке участвовать в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Как передает 14 февраля ТАСС , такие заявления в том числе сделали Международное антидопинговое агентство (ВАДА) и Олимпийский комитет США (USOPC).

На своем официальном сайте ВАДА подчеркнуло, что допинг-проба Валиевой от декабря при передаче в лабораторию в Стокгольме не была отмечена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетная. Это означает, что лаборатория не знала о необходимости ускоренной проверки образца.

«Апелляция WADA была основана на том, что решение дисциплинарного комитета РУСАДА о снятии временного отстранения с Валиевой не соответствовало положениям Всемирного антидопингового кодекса. Поэтому WADA разочаровано решением выездной панели CAS. Агентство еще не получило мотивировочной части решения, судя по всему, суд решил не применять положения кодекса, который не допускает конкретных исключений в отношении обязательного временного отстранения «защищенных лиц», включая несовершеннолетних», — подчеркнули в ВАДА.

Решение допустить Валиеву до участия в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине CAS принял по нескольким причинам. В том числе из-за того, что фигуристке еще не исполнилось даже 16 лет, из-за чего она находится в особом статусе «защищенного лица». Про остальные аргументы читайте на «Фонтанке».