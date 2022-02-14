Юрист, защищавший Валиеву: Мы удовлетворены результатом. Камила — боец

Партнер в юридической фирме Schellenberg Wittmer Анна Козьменко, которая защищала российскую фигуристку Камилу Валиеву во время выездного заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине, прокомментировала решение допустить спортсменку до выступления на Олимпиаде. В интервью «Матч ТВ» 14 февраля Козьменко заявила, что удовлетворена результатом.



«Мы удовлетворены результатом. Считаем, что CAS принял правильное решение не восстанавливать отстранение Камилы. Процесс был непростым, он длился несколько часов по видеосвязи. По-моему, где-то в два часа по Пекину мы закончили. У нас был ряд аргументов. В том числе мы представили коллегии аргументы, что Камила — это защищенный спортсмен. Обсуждали и то, как происходило уведомление о результатах, которые стокгольмская лаборатория проанализировала. Был у нас ряд аргументов по поводу пропорциональности, справедливости, надлежащего разбирательства», — заявила юрист.

