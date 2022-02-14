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Полиция показала фристайл пьяного автовоза под Петербургом. Водителю грозит арест и лишение прав

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Водителю автовоза, который устроил опасный заезд на трассе М-10 (Московское шоссе) под Петербургом, грозит арест и лишение прав. В пресс-службе ГУ МВД по региону 14 февраля показывают кадры его задержания.

Нарушитель — 29-летний Виталий, житель Нижегородской области — признался, что ехал под градусом, даже не помнит, как садился за руль и как его задерживали. Он вез автомобили из Красного Бора в Симферополь.

В отношении Виталия составили три протокола: за неоднократный выезд на встречную полосу, пьяное вождение и неповиновение сотруднику полиции. Ему грозит арест на несколько суток и лишение прав.

О погоне «Фонтанка» рассказывала 12 февраля. Наряд ДПС заметил на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти «виляющий» автовоз «Скания» с восемью машинами корейского производства. Полицейские стали его преследовать, но на требования остановиться водитель не реагировал — пришлось стрелять по колесам.

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Комментарии (7)

Чекист007
Между январём и мартом поток 'синих' за рулём резко увеличивается
teodor
Интересно попал он по колесам?)
Litl_m
Жаль не разбил перевозимые машины, чтобы ущерб оплачивал до конца жизни, может тогда что-то в голове отложилось бы.
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