Полиция показала фристайл пьяного автовоза под Петербургом. Водителю грозит арест и лишение прав

Водителю автовоза, который устроил опасный заезд на трассе М-10 (Московское шоссе) под Петербургом, грозит арест и лишение прав. В пресс-службе ГУ МВД по региону 14 февраля показывают кадры его задержания.



Нарушитель — 29-летний Виталий, житель Нижегородской области — признался, что ехал под градусом, даже не помнит, как садился за руль и как его задерживали. Он вез автомобили из Красного Бора в Симферополь.



В отношении Виталия составили три протокола: за неоднократный выезд на встречную полосу, пьяное вождение и неповиновение сотруднику полиции. Ему грозит арест на несколько суток и лишение прав.

