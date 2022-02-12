Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяный автовоз на трассе М-10 под Петербургом

Гружённый машинами автовоз решил потягаться в скорости с полицией в Тосненском районе Ленобласти. Судя по виду водителя, дорожного героя в нём пробудил алкоголь.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, «виляющий» по трассе М-10 «Россия» автовоз привлёк внимание наряда ДПС по Тосненскому району незадолго до половины первого часа дня 12 февраля.



«На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не реагировал, увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — рассказали в полицейском главке.

