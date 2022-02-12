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Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяный автовоз на трассе М-10 под Петербургом

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Гружённый машинами автовоз решил потягаться в скорости с полицией в Тосненском районе Ленобласти. Судя по виду водителя, дорожного героя в нём пробудил алкоголь.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, «виляющий» по трассе М-10 «Россия» автовоз привлёк внимание наряда ДПС по Тосненскому району незадолго до половины первого часа дня 12 февраля.

«На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не реагировал, увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — рассказали в полицейском главке.

Тормозили «Сканию» стрельбой по колёсам. Водителем оказался 29-летний житель Нижегородской области. Его доставили объяснять манёвры в отдел полиции. Визуально — за руль мужчина сел, хлебнув спиртного. В отношении лихача оформили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП). В результате стрельбы пострадали только шины автовоза.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Сразу видно - профессиАнал за рулём автовоза был...
Да, а что это только 19.3 КоАП оформили? А как же 12.8/12.26 за пьянку/отказ, 12.25 за не остановку? 🤔
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