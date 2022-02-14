Я теряю корни. В Петербурге не будет 40 тысяч георгинов и бегоний

В порту Петербурга задержали 40 993 единицы «посадочного материала» — корнеклубней георгинов и корневищ бегоний. Оказалось, что на их ввоз не было разрешения.

Как сообщает 14 февраля пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, будущие растения следовали из Литвы в крупную торгово-розничную компанию Петербурга. После карантинного фитосанитарного контроля на территорию РФ их не пропустили.



Россельхознадзор регулярно задерживает на границе растения. Такая участь, например, постигла в прошлом году гибискус и рододендроны.

