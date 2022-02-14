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Я теряю корни. В Петербурге не будет 40 тысяч георгинов и бегоний

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В порту Петербурга задержали 40 993 единицы «посадочного материала» — корнеклубней георгинов и корневищ бегоний. Оказалось, что на их ввоз не было разрешения.

Как сообщает 14 февраля пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, будущие растения следовали из Литвы в крупную торгово-розничную компанию Петербурга. После карантинного фитосанитарного контроля на территорию РФ их не пропустили.

Россельхознадзор регулярно задерживает на границе растения. Такая участь, например, постигла в прошлом году гибискус и рододендроны.

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Комментарии (6)

мухомор
да как они посмели?
это же демократическая европейская правильная контрабанда.
Овощи, фрукты и мясо в США вводить нельзя. Даже в количестве для личного потребления. Фрукты и овощи в ЕС можно ввозить в количестве только для личного потребления. Мясные полуфабрикаты нельзя вводить в ЕС вообще. Семена и саженцы можно ввозить только при наличии санитарного сертификата.
В дремучую Россию нельзя ввозить корни георгинов без сертификата.
Первое это правильные демократические нормы.
Второе это очередное проявление кровавого тоталитаризма.
Смотрите, не перепутайте.
07A
Все краденое из Прибалтики. Ось зла какая то. Ну этим летом поможем Украине создать истинное демократическое правительство, ну а потом, когда земля подмерзнет и Прибалтике!
266410437
В Литве другие червяки и колорадские жуки, отличные от России? Сумчатые как в Австралии?
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