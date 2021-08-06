FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
73.17р86.65р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

В Петербург не пустили 24 тонны незаконного гибискуса из Нигерии

Россельхознадзор не пропустил в Петербург 24 тонны гибискуса с поддельным сертификатом

Инспекторы управления Россельхознадзора по Северо-Западу задержали в Большом порту Санкт-Петербурга крупную партию целых высушенных лепестков цветов гибискуса. Товар следовал из Нигерии и направлялся по адресу московской фирмы, занимающейся торговлей чаем, кофе и пряностями.

Как сообщили 6 августа в Россельхознадзоре, в ходе проверки документов у инспекторов вызвал подозрения фитосанитарный сертификат, которым сопровождалась продукция. Уполномоченный орган в сфере карантина растений Нигерии не подтвердил его подлинность. В связи с этим сертификат был признан поддельным, а выпуск потенциально небезопасного груза на территорию РФ запрещён.

В общей сложности до Москвы теперь не доберётся 24 тонны гибискуса.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний