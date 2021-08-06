В Петербург не пустили 24 тонны незаконного гибискуса из Нигерии

Инспекторы управления Россельхознадзора по Северо-Западу задержали в Большом порту Санкт-Петербурга крупную партию целых высушенных лепестков цветов гибискуса. Товар следовал из Нигерии и направлялся по адресу московской фирмы, занимающейся торговлей чаем, кофе и пряностями.



Как сообщили 6 августа в Россельхознадзоре, в ходе проверки документов у инспекторов вызвал подозрения фитосанитарный сертификат, которым сопровождалась продукция. Уполномоченный орган в сфере карантина растений Нигерии не подтвердил его подлинность. В связи с этим сертификат был признан поддельным, а выпуск потенциально небезопасного груза на территорию РФ запрещён.

