Для жизни, работы и отдыха. Что «Остров фортов» даст Кронштадту

Фото: Предоставлено АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться







Кронштадт для тех, кто уже видел всё

Туризм до пандемии был одной из самых развивающихся отраслей экономики — главным генератором рабочих мест. По данным Всемирной туристской организации, каждые пять путешественников создавали одно постоянное рабочее место, каждые три во время нахождения в конкретном городе обеспечивали временную занятость одного человека. Такую статистику привёл председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Он не сомневается, что после снятия ограничений всё вернётся на круги своя. Ведь даже при закрытых границах Петербург показал очень хорошую картину: в прошлом году сюда активно ехали гости из других регионов страны.



«По итогам проведённого исследования, 73,5% туристов, побывавших у нас в 2021 году, сказали, что хотят приехать в Северную столицу ещё раз, — отметил Корнеев. — Значит, мы должны предложить им новые объекты, маршруты и впечатления».



Роман Голованов, Ксения Шойгу, Сергей Корнеев Фото: Предоставлено АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться







При этом угодить современному путешественнику не так-то просто: он взыскателен и знает, чего хочет. Например, Петербург по праву называют музеем под открытым небом, но сегодняшним гостям этого мало. Они стремятся хоть на день почувствовать себя жителями города, погрузиться в его атмосферу, пользуясь при этом современной инфраструктурой и находясь в комфортных условиях.

Глава комитета по туризму привёл пример проекта, который как раз отвечает запросам искушённой публики: «Остров фортов» в Кронштадте. Не успел в 2020 году открыться исторический парк на берегу Финского залива, как туда поехали тысячи людей — и местные жители, и гости. А ведь это только начало глобальных работ по созданию тематического кластера, который, по сути, превратит весь город в музей истории Военно-Морского флота.



«С одной стороны, в Кронштадте собрана уникальная история российского ВМФ, с другой — создание новых объектов даст широкие возможности для комфортного времяпровождения и досуга — особенно для семей с детьми, — подытожил представитель ведомства. — А согласно последним исследованиям, именно семейный досуг наиболее востребован в Санкт-Петербурге и стоит в основе устойчивого развития городского туризма».

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу напомнила, какие точки притяжения появятся в Кронштадте в ближайшие три года:

«К 2025 году завершится реставрация и приспособление к современному использованию памятников ЮНЕСКО — кронштадтских фортов «Кроншлот», «Пётр Первый» и «Император Александр Первый». На их площадях будет размещены музейные экспозиции и инфраструктура, которая позволит гостям знакомиться с историей в максимально комфортном режиме. Форты, как люди, очень разные. Они верой и правдой служили не один век и важно помнить, какую пользу они принесли городу и стране. Помимо фортов к 2025 году планируем открыть морской биолого-просветительский центр «Дом балтийской нерпы». Он будет решать в том числе практические задачи по сохранению уникальной экосистемы Финского залива».



Ещё здесь создадут Музей военно-морской славы, главным экспонатом которого станет легенда отечественного флота — подлодка К-3 «Ленинский комсомол». Субмарина уже находится в кронштадтском доке. После реставрации посетители смогут попасть в основные отсеки.

Остров для бизнеса

Как уже отмечалось ранее, прямое следствие туризма — развитие бизнеса. В Кронштадте это заметно. Уже с 2020 года там трудятся резиденты кластера: индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, а также большие инвесторы, которые участвуют в тех или иных проектах. В качестве примера можно привести работу фудкорта: там работают только кронштадтские и петербургские компании. А иначе ради чего всё? — уверена команда проектного офиса.

«Мы стараемся создавать рабочие места по широкому спектру специальностей. Будут вакансии для профессионалов различной квалификации, в том числе очень высокой, — рассказала Ксения Шойгу. — К примеру, сотрудник Музея военно-морской славы должен иметь хорошую профильную подготовку и широкий кругозор. И любить Военно-Морской Флот. Если мы говорим о гостиничном бизнесе, то тут речь идёт о комплексной услуге и сервисе, в котором нет мелочей. Специалисты в сфере гостеприимства должны иметь глубокие знания и опыт, уметь сделать так, чтобы постояльцы были полностью удовлетворены и приезжали снова. Организация мероприятий, которые будут проводиться на фортах после реставрации, — это тоже высококвалифицированные рабочие места».



Фото: Предоставлено АНО «Остров фортов» Фото: Предоставлено АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться







Город для жителей

Но город — он прежде всего для жителей. Если здесь комфортно жить, работать и отдыхать, молодежь не будет стремиться в Москву или за границу.

По мнению главы комитета по инвестициям Петербурга Романа Голованова, «Остров фортов» — эталонный инвестпроект комплексного развития территории, эффективно решающий и социальные задачи.

«[В Кронштадте] создаются пространства, где можно будет не просто интересно проводить время, но и обучаться, развиваться. Будет построен лицей, ряд музеев, появятся новые культурно-образовательные пространства», — отметил чиновник.

Упомянутый Головановым лицей с инженерным уклоном — уже не просто проект на бумаге: земельный участок, на котором его возведут, уже очищен и передан в собственность города.



Проект Музея военно-морской славы Фото: Предоставлено АНО «Остров фортов» Проект Музея военно-морской славы с главным экспонатом Фото: Предоставлено АНО «Остров фортов» Проект спортивного комплекса Фото: Предоставлено АНО «Остров фортов» Проект лицея с инженерным уклоном Фото: Предоставлено АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться







У кронштадтцев появится возможность улучшить и жилищные условия: проект включает строительство нового малоэтажного жилого массива в комфортном для проживания месте. Причём в жилых кварталах создается современная социальная инфраструктура — детсады, поликлиника и т.д.



Обновляется инженерная инфраструктура — системы водо- и теплоснабжения. Будут построены и реконструированы шесть объектов улично-дорожной сети.

Появятся новые возможности для интересного и полезного досуга — например, детская парусная школа в яхтенном порту, кружки в парке и на торгово-пешеходных улицах, — а также для занятий спортом: триатлонный центр и спорткомплекс в кластере.

Молодежи и семьям с детьми будут доступны новые развлечения парке и в торгово-развлекательном центре.

«В Петербурге есть практически всё в зоне шаговой доступности. И я бы очень хотела, чтобы в Кронштадте как районе Северной столицы у жителей имелись такие же возможности», — подытожила Ксения Шойгу.

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