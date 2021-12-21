«Остров фортов» 2021: подведение итогов

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться







По масштабу проект можно смело сравнить с олимпийской стройкой в Сочи, а миссия по сохранению истории и забота о повышении качества жизни населения позволяет говорить о большом культурном и социальном значении. Недаром в 2021 году проект «Остров фортов» стал номинантом международной премии MIPIM Awards (ее называют «строительным «Оскаром») в категории «Мегапроект будущего».

Всего за три года «Остров фортов» прошел путь от идеи до утверждения городом Санкт-Петербургом проекта планировки территории, стройплощадки и первых работающих объектов. Команда справилась с колоссальным объемом задач, связанных с решением земельных вопросов, научными и инженерными изысканиями, бесчисленными согласованиями и, что в наше время особенно непросто, — поиском финансирования — привлечением спонсоров, меценатов, инвесторов.



2021 год был для проекта очень плодотворным. 2022-й обещает быть еще более насыщенным событиями. О результатах уходящего года и планах на перспективу рассказала руководитель проектного офиса Ксения Шойгу. Публикуем главное из сказанного ею на отчетной пресс-конференции. Форты

Начало реставрации на фортах Ксения Шойгу назвала одним из главных достижений уходящего года. На «Императоре Александре Первом» (в народе — «Чумной») завершены противоаварийные работы. Стартовали реставрационные мероприятия «Кроншлоте». Рабочие приступили к расчистке территории, а также к планировке площадок для хранения строительных материалов и устройству временных дорог на период реставрации. Они очищают внутреннюю акваторию первого форта Кронштадта от техногенного мусора, извлекают гранитные изделия из воды вдоль Северной куртины.

«Рассчитываем, что в 2024 году реставрация «Кроншлота», «Петра Первого» и «Чумного» будет завершена, — говорит Ксения Шойгу. — После этого в них будут реализованы точечные проекты по музеефикации и приспособлению к современному использованию, форты откроют свои двери для посетителей и обретут новую жизнь».



Ксения Шойгу Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться







Ключевое место на фортах будут занимать музейные экспозиции — об этом подробно говорилось ранее. Но музеями дело не ограничится: идеологи проекта хотят сделать жизнь бывших укреплений разнообразной и насыщенной. Так, на «Кроншлоте» откроют ЗАГС: регистрация брака запомнится вдвойне, если будет проходить в такой парадной и вместе с тем необычной обстановке. На первом форте Кронштадта также можно будет посмотреть ретро-кино в кинотеатре или просто отдохнуть в тени яблоневого сада (его обещали непременно сохранить).

На «Чумном» туристы при желании смогут переночевать в небольшой гостинице. Кроме того, на форту будут проводиться разнообразные мероприятия, в т.ч. концерты — стеклянный купол над фортом обеспечит хорошую акустику. А еще площадка претендует на то, чтобы стать местом съемок российского «Форта Боярд» — российские телеканалы уже обсуждают этот вопрос с командой проекта.



Форт «Александр Первый» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Форт «Александр Первый» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Форт «Кроншлот» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Форт «Петр Первый» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться







«Пока остается открытым вопрос, останется ли «Чумной» черным после реставрации, или же стенам вернут изначальный светлый оттенок, — поделилась Ксения Шойгу. — Решение будут принимать по итогам экспертного обсуждения на уровне Министерства культуры. Дискуссия пока идет, ждем ответа».



Музей военно-морской славы и подлодка К-3 «Ленинский комсомол»

Недавно началась подготовка стройплощадки инновационного Музея военно-морской славы. В апреле 2022 года его концепцию планируется презентовать общественности. Проделана огромная работа по доставке в Кронштадт главного экспоната музея — первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Чтобы перевезти ее в плавдоке по Беломорско-Балтийскому каналу из Снежногорска, потребовалась целая спецоперация. В доке Кронштадтского завода субмарину подготовят к реставрации, а потом этот огромный подводный корабль придется посуху перебазировать на площадку будущего музея.

«108 метров, 2400 тонн. Такой груз никто никогда еще не поднимал, а нам это предстоит, — улыбнулась Ксения Сергеевна. — Мы задействуем единственную баржу в России, которой под силу эта задача. Она называется «Атлант». Чтобы провести подлодку, придется на несколько дней демонтировать часть светофоров и дорожных указателей в Кронштадте, иначе никак. Но потом все быстро восстановим. Вокруг К-3 «Ленинский комсомол» начнется возведение стеклянного павильона, а внутри — реставрация самой лодки».



Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться







Будет восстановлен «живой» облик К-3. Ведется работа с ветеранами ВМФ, которые служили на этом легендарном подводном корабле. Моряки предоставляют для будущей экспозиции внутри лодки фотографии, которые развешивали в жилых отсеках, личные вещи, которые помогут показать быт подводников. Например, в диалоге с бывшими членами экипажа К-3 выяснилось, что на одной из переборок была изображена береза. Она должна была создавать настроение и напоминать команде о доме.

Гости Музея военно-морской славы смогут увидеть основные отсеки «Ленинского комсомола», даже реакторный. Он будет воссоздан при музеефикации лодки, поскольку подлинный по понятным причинам давно выпилен и заменен муляжом.

Парк

Из самых зримых для горожан и туристов итогов 2021 года — открытие второй очереди парка «Остров фортов» с новой исторической зоной, скейт-парком, огромной песочницей, качелями-лодками, детским кафе и даже пуфиками на песчаном берегу для любителей загорать у воды. Продуманное пространство для отдыха, интересные площадки для людей разного возраста, словно магнит, притягивают кронштадтцев и гостей города. Оценка парка на «Яндексе» — 4,9 из 5. Читатели «Фонтанки» по результатам народного онлайн-голосования признали «Остров фортов» лучшим пространством Петербурга для детей и родителей.



Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться







К новому сезону команда «Острова фортов» намерена еще расширить общественное пространство для кронштадтцев и гостей. Проектирование третьей очереди парка не просто идет, а находится на финальном этапе. Продумывая его, организаторы ориентировались на отзывы и пожелания посетителей, оставленные в соцсетях и опросных анкетах.

«Мы неоднократно отмечали, что у нас на территории недостает крытых теплых точек общественного питания, — рассказала Ксения Шойгу. — Поэтому в 2022 году решили открыть новый большой фудкорт. Рассчитываем, что там будут местные рестораны и кафе — это важно для развития локального малого бизнеса. Активно сотрудничаем с кронштадтскими рестораторами. Один из них, к примеру, уже в декабре откроет для посетителей детское кафе в здании-корабле во второй очереди парка».

А еще через парковую зону протянется новая набережная. По словам Ксении Шойгу, люди в комментариях нередко сетуют на то, что в Кронштадте великолепный вид на залив, но мало возможностей им насладиться. Поэтому вдоль береговой линии кластера «Остров фортов» будет обустроен променад, где можно будет «и на шпильках пройтись, и в кроссовках пробежать, не травмируя суставы».



Будет в третьей очереди парка и триатлонный центр (Ксения является президентом Федерации триатлона России и активно работает над развитием этого вида спорта в нашей стране). Площадку обещают сделать открытой и для любителей кроссфита, и для атлетов, и для поклонников велотренажеров. А подкрепиться после тренировок можно будет в спорт-баре.

Инфраструктура

Большой шаг вперед сделан в 2021 году в решении транспортных проблем Кронштадта. В соответствии с протоколом, подписанным на ПМЭФ Минстроем России, городом Санкт-Петербургом и проектом «Остров фортов», в федеральный бюджет заложены деньги на реконструкцию развязки с КАД на въезде в город, проектирование уже началось. Власти Петербурга обязались выделить из региональной казны средства на строительство и реконструкцию шести внутригородских дорог. Эти меры обеспечат условия для свободного движения автотранспорта в Кронштадте.

Есть подвижки и по строительству школы-лицея, а также городской автостоянки. Земельные участки под эти объекты уже освобождены, очищены и переданы в собственность Петербурга.



Проект лицея Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться







Поскольку парковочные места очень востребованы посетителями музейно-исторического парка уже сегодня (а в новогодние праздники спрос еще более возрастет), «Островом фортов» реализовано временное решение. На территории будущей парковки за счет внебюджетных средств выполнено устройство подстилающих слоев и временной песчаной отсыпки, что позволяет водителям при необходимости пользоваться ею уже сейчас. (К июлю 2022 года город проведет предусмотренные работы по проектированию, а потом и благоустройству парковочного пространства.) Таким образом, стали доступны более 600 дополнительных машиномест в непосредственной близости от парка.

Водный маршрут

В минувшем году благодаря «Острову фортов» возобновилось регулярное водное сообщение Котлина с центром Петербурга. Этой возможностью воспользовалось 150 тысяч человек. Но пущенные «Метеоры» — временное решение, так как их в городе не хватает, и компании-операторы просто перенаправили суда с других маршрутов. Ксения Шойгу убеждена, что Кронштадту нужна «своя маленькая флотилия», и она у города будет. В виде шести скоростных катамаранов, на 180 мест каждый. Первые два судна поступят уже к началу навигации в 2023 году.



Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Проект нового катамарана Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться







Важно, что этот проект инвестиционный — без дотаций и субсидий, спонсорской или бюджетной помощи. Катамараны будут взяты в лизинг по программе Минпромторга России.

Предстоит работа по повышению доступности билетов для пассажиров. Себестоимость морских скоростных перевозок априори не дешевая. В сезоне навигации 2021 года для желающих прокатиться в Кронштадт «с ветерком» по заливу предоставлялась 25-процентная скидка на билеты. Эта мера оказалась возможной благодаря поддержке привлеченных «Островом фортов» поставщиков дизтоплива. В будущем снизить стоимость билета хотят за счет рекламных контрактов с топливными компаниями.

Яхтенный порт

Марине в Кронштадте — быть. Соглашение с инвестором, который будет ее строить, уже подписано на Петербургском международном экономическом форуме. И работа началась: выполнен полный комплекс инженерных изысканий, включая подводную и наземную археологическую разведку. Обследовано техническое состояние зданий и сооружений.



Так будет выглядеть яхтенная марина Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться







По итогу составлены основные проектные решения по гидротехническим сооружениям, компоновочные решения по акватории порта и технико-экономические параметры марины. Готова архитектурная концепция территории яхтенного комплекса, идут землеустроительные мероприятия. Запущено согласование с инстанциями.

События

Туристско-рекреационный кластер меняет не только внешний облик Кронштадта, но и его культурную жизнь. В уходящем году на острове прошло 9 значимых мероприятий, в которых приняли участие 141 000 человек и более 520 000 — если считать в онлайне.

Так, например, для участников ПМЭФ устроили фестиваль «Паруса Кронштадта». Это был настоящий праздник для любителей яхтинга. Поклонники музыки отметили 40-летие Ленинградского Рок-клуба вместе с двухдневным марафоном «Рокштадт» в онлайне. А в новый 2022 год «Остров фортов» входит с проектом «Морская зимняя сказка». Это красочное новогоднее пространство с иллюминацией, фотозонами и арт-объектами, а также оригинальное театрально-цирковое представление, которое желающие смогут посмотреть в онлайн-режиме из любой точки Земли.



Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться







Что будет в 2022-м

Как призналась руководитель проектного офиса, 2022 год будет для команды «Острова фортов» одним из самых ответственных. Предстоит сделать основной объем работ по фортам, не менее 60%. Надо успеть практически полностью достроить Музей военно-морской славы. В 2023 году в стенах его конгрессно-выставочного центра планируется провести Международный Военно-Морской салон.



Подготовка площадки для строительства музея Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров Фортов» Поделиться Поделиться







Ко Дню ВМФ будет открыта третья очередь парка.

Проектный офис «Острова фортов» будет помогать инвесторам в получении кредитного финансирования — документами, помощью в переговорах и согласованиях.

«Также предстоит найти средства на два проекта — Дом балтийской нерпы и учебно-методический центр «Авангард. Морской». Надеемся, что город Санкт-Петербург нам в этом поможет», — рассказала Ксения Шойгу.

Дом балтийской нерпы и «Авангард. Морской»

Дом балтийской нерпы — сравнительно новый объект, появившийся в структуре кластера в 2021 году. Сначала предполагалось построить океанариум, но потом решение изменили в пользу Морского биолого-просветительского центра с акцентом на морских млекопитающих Балтики. Энтузиасты из «Фонда друзей балтийской нерпы», которые ежегодно спасают ластоногих в Петербурге и его окрестностях, с радостью включились в работу. На сегодняшний день ясно, что комплекс будет состоять из трех частей: экспозиционной, обучающей, исследовательской.

По задумке организаторов, в Доме будут находить приют спасенные людьми ластоногие, которые по той или иной причине не способны вернуться в дикую природу. Посетители смогут не только узнать много интересного об экосистеме Финского залива, но и научиться правильно оказывать помощь попавшим в беду животным. Ученые — работники центра — займутся практическими вопросами сохранения популяции тюленевых.

«Мы хотим, чтобы балтийская нерпа могла успешно размножаться не только в Норвегии, но и в Санкт-Петербурге», — подытожила Ксения Шойгу.

Учебно-методический центр «Авангард. Морской» будет заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. Он будет обучать ребят азам военных профессий и навыкам, которые пригодятся им во взрослой жизни вне зависимости от того, какой путь они для себя изберут. Центр расширит и разовьет практику «Лагеря настоящих героев», который оказался очень востребованным петербуржцами.

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