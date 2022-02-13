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В Петербурге задержали пенсионера, запугавшего службу безопасности банка

Служба безопасности банка претерпела от фантазий пенсионера из Красносельского района Петербурга. Он обещал взорвать финансовую организацию, но едва не попал в полицейский главк.

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Звонок через трёхзначный телефон горячей линии банка оператору службы безопасности перевели накануне после полуночи, стало известно «Фонтанке» 13 февраля. Абонент высказал наболевшее, заявил, что идёт взрывать банк, и уточнил адрес: Суворовский проспект, 50–52.

Содержание разговора тут же передали полиции. Искать взрывоопасное на Суворовском не потребовалось. Сотрудники полиции как никто знали, что найдут там разве что банкомат — мужчина назвал адрес полицейского главка.

Делившийся ночными планами звонил с мобильного телефона. Появление наряда на пороге его квартиры в шестнадцатиэтажке на Маршала Захарова стало закономерным итогом.

Утро 67-летний мужчина встречал в отделе с протоколом о мелком хулиганстве. Его отпустили под обязательства о явке, не исключено уголовное дело.

Первым для пенсионера оно не станет. В 2018 году его привлекали за оскорбление представителя власти. Участковый капитан полиции приглашал подвыпившего жильца проехать в отдел и наслушался в парадной неласковых слов. Впрочем, обиду не затаил и простил, дело было прекращено.

Служба безопасности банка чаще появляется в новостных лентах в контексте мошеннических действий. От её имени аферисты выманивают сбережения, пугая выдуманными попытками взломать счета горожан.

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Комментарии (2)

Pilat
Видите как хорошо живут в России пенсию,
Есть сотовый телефон.
Есть деньги на связь.
Есть квартира.
И масса свободного времени.
Рай.
ДуремарСПб.
Скучает по работе в кулл-центре ИВС.
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