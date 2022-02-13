В Петербурге задержали пенсионера, запугавшего службу безопасности банка

Звонок через трёхзначный телефон горячей линии банка оператору службы безопасности перевели накануне после полуночи, стало известно «Фонтанке» 13 февраля. Абонент высказал наболевшее, заявил, что идёт взрывать банк, и уточнил адрес: Суворовский проспект, 50–52.



Содержание разговора тут же передали полиции. Искать взрывоопасное на Суворовском не потребовалось. Сотрудники полиции как никто знали, что найдут там разве что банкомат — мужчина назвал адрес полицейского главка.



Делившийся ночными планами звонил с мобильного телефона. Появление наряда на пороге его квартиры в шестнадцатиэтажке на Маршала Захарова стало закономерным итогом.

