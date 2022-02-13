В Петербурге задержали пенсионера, запугавшего службу безопасности банка

Звонок через трёхзначный телефон горячей линии банка оператору службы безопасности перевели накануне после полуночи, стало известно «Фонтанке» 13 февраля. Абонент высказал наболевшее, заявил, что идёт взрывать банк, и уточнил адрес: Суворовский проспект, 50–52.
Содержание разговора тут же передали полиции. Искать взрывоопасное на Суворовском не потребовалось. Сотрудники полиции как никто знали, что найдут там разве что банкомат — мужчина назвал адрес полицейского главка.
Делившийся ночными планами звонил с мобильного телефона. Появление наряда на пороге его квартиры в шестнадцатиэтажке на Маршала Захарова стало закономерным итогом.
Утро 67-летний мужчина встречал в отделе с протоколом о мелком хулиганстве. Его отпустили под обязательства о явке, не исключено уголовное дело.
Первым для пенсионера оно не станет. В 2018 году его привлекали за оскорбление представителя власти. Участковый капитан полиции приглашал подвыпившего жильца проехать в отдел и наслушался в парадной неласковых слов. Впрочем, обиду не затаил и простил, дело было прекращено.
Служба безопасности банка чаще появляется в новостных лентах в контексте мошеннических действий. От её имени аферисты выманивают сбережения, пугая выдуманными попытками взломать счета горожан.