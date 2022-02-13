В новосибирском аэропорту задержали двоих за имитацию работы в ФСБ на Крестовском острове

Подозреваемых в грабеже задержали в аэропорту Толмачево накануне, стало известно «Фонтанке» 13 февраля. К вечеру в изоляторе временного содержания в Петербурге обживались 35-летний уроженец Новосибирской области и 36-летний с регистрацией в Алтайском крае.



По версии следствия, вечером 10 февраля они организовали поездку по городу 21-летнему пассажиру. Молодой человек рассказал, что у дома на Константиновском проспекте, где он арендует жильё, его встретили двое в кожаных куртках, объявили, что работают в ФСБ, силой усадили в «Мерседес» и катали, попутно снимая с его счетов криптовалюту. Общий ущерб официально не трудоустроенный оценил в 535 тысяч рублей.

