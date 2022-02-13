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В новосибирском аэропорту задержали двоих за имитацию работы в ФСБ на Крестовском острове

Оперативники уголовного розыска Петроградского района вернули в Петербург подозреваемых в нападении на жителя Крестовского острова. Для этого потребовалась командировка в Сибирь.

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Подозреваемых в грабеже задержали в аэропорту Толмачево накануне, стало известно «Фонтанке» 13 февраля. К вечеру в изоляторе временного содержания в Петербурге обживались 35-летний уроженец Новосибирской области и 36-летний с регистрацией в Алтайском крае.

По версии следствия, вечером 10 февраля они организовали поездку по городу 21-летнему пассажиру. Молодой человек рассказал, что у дома на Константиновском проспекте, где он арендует жильё, его встретили двое в кожаных куртках, объявили, что работают в ФСБ, силой усадили в «Мерседес» и катали, попутно снимая с его счетов криптовалюту. Общий ущерб официально не трудоустроенный оценил в 535 тысяч рублей.

Дело возбуждено по статье о грабеже. По предварительным данным, ранее проблем с Уголовным законодательством у подозреваемых не было. Младший на протяжении шести лет был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В соцсетях предлагал строительство домов и бань, на досуге играл в хоккей. Лига любительского хоккея Новосибирска знает его как участника семи турниров, на лёд он выходил в амплуа нападающего.

Тот, что постарше, также имеет привязку к Новосибирску — в начале нулевых пробовал открыть ИП, но предприятие не задалось. Позднее возглавлял фирму.

Оба процессуально задержаны на двое суток.

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Комментарии (4)

Kent_5e4ce28898395
Концентрация преступности всех уровней на Крестовском зашкаливает.
ДуремарСПб.
Ищите наводчика без этого непонятно.
VKuser2851963
кто навёл ?
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