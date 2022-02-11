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Двое в кожанках катали по Петербургу мужчину, попутно снимая с его счетов криптовалюту

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Полумиллиона в рублях и криптовалюте лишился 21-летний житель Петербурга во время поездки с двумя «сотрудниками ФСБ».

Уголовное дело по статье «грабеж» возбудили в Петроградском районе после заявления мужчины. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 февраля.

По предварительной информации, уроженец Саратова пришел в правоохранительные органы накануне около половины двенадцатого вечера. Ему несколько часов пришлось приходить в себя после того, как его встретили двое мужчин у дома 23 по Константиновскому проспекту около шести вечера. Они представились ему сотрудниками ФСБ и усадили в «Мерседес». Там пассажир первым делом получил кулаком в лицо. Затем машина начала движение, а злоумышленники сначала забрали из кошелька мужчины 110 тысяч рублей. На этом «чистка кармы» не закончилась — у пассажира отняли мобильный телефон, и с его помощью перевели на свои счета 3800 единиц криптовалюты.

Мужчину, по его словам, довезли до «Лондон Молла» и выбросили из машины.

Общую сумму ущерба пострадавший оценил в 535 тысяч рублей.

Своих обидчиков заявитель описал как мужчин в возрасте до 35 лет, выше среднего роста, в черных кожаных куртках.

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Комментарии (7)

Goldsmith
Нужно пароли на ledger хранить
Laska77
парень забыл в описании указать, что с акцентом и с бородой
orlovandrei1986
надеюсь упырей поймают, благо камер в городе полно, и где-то они наверняка "засветились"
но чтобы нападать на человека, надо знать о наличии у него этих криптовалют - а это уже или из круга общения, или реально спец.службы, благо последние не первый раз попадают в сводки СМИ, в делах, связанных именно с криминалом вокруг криптовалюты...
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