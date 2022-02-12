Власти Петербурга не нашли подтверждения 7-часовым очередям в поликлиниках

Многочасовые очереди в петербургские поликлиники и списки на прием к врачу, о которых рассказывали в соцсетях, подтверждения не нашли. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Сообщения о 5–7-часовых очередях в поликлиниках, а тем более о списках на прием к врачу, о которых сообщали соцсети на этой неделе, не нашли подтверждения», — заявил Лисовец 12 февраля на своей странице «ВКонтакте».



По словам чиновника, наоборот, кадровая ситуация в городских поликлиниках «уже не имеет той остроты» и не сравнима с тем, что было пару недель назад. Почти две тысячи студентов и ординаторов, полтысячи врачей из других медорганизаций и триста волонтеров помогают справиться с нехваткой рук.

