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Власти Петербурга не нашли подтверждения 7-часовым очередям в поликлиниках

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Многочасовые очереди в петербургские поликлиники и списки на прием к врачу, о которых рассказывали в соцсетях, подтверждения не нашли. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Сообщения о 5–7-часовых очередях в поликлиниках, а тем более о списках на прием к врачу, о которых сообщали соцсети на этой неделе, не нашли подтверждения», — заявил Лисовец 12 февраля на своей странице «ВКонтакте».

По словам чиновника, наоборот, кадровая ситуация в городских поликлиниках «уже не имеет той остроты» и не сравнима с тем, что было пару недель назад. Почти две тысячи студентов и ординаторов, полтысячи врачей из других медорганизаций и триста волонтеров помогают справиться с нехваткой рук.

В то же время в социальных сетях комитета по здравоохранению и других аккаунтах Смольного отвечают обеспокоенным петербуржцам, которые не могут дождаться врачей и больничных, что в Петербурге «эпидемическая ситуация является неблагоприятной, поэтому болеть могут и врачи поликлиник, которые работают на грани своих возможностей» и рекомендует посылать свои личные данные губернатору Александру Беглову.

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Комментарии (3)

тов
А как лечат коронавирус шаманы у народов Сибири и крайнего севера?

Может опыт перенять?
266410437
так и так понятно, что такое только в 1937 году за 5 минут признавали.
Barmaley_5e4d0211d3423
Кому верить? У нас на работе сотрудник провёл 6 часов в поликлинике ... Очередь, его номер был 514 ...
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