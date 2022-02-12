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Военному атташе США в РФ вручили ноту после «провокационных» действий в районе Курил

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После инцидента с американской подводной лодкой в районе Курил 12 февраля российские военные передали ноту протеста военному атташе США в России. Они потребовали исключить подобные ситуации в будущем.

«Представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ. В документе указывается, что «провокационные» действия ВМС США создали угрозу нацбезопасности России.

Российская сторона подчеркнула своё право на необходимые действия в аналогичных ситуациях. «Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации», — заявили в Минобороны.

Субботним утром около острова Уруп (Сахалинская область) была замечена американская субмарина. После того, как она проигнорировала требование покинуть российские воды, фрегат «Маршал Шапошников» — носитель крылатых ракет большой дальности «Калибр» — применил «соответствующие средства», и американцы максимально быстро ушли.

Сегодня же Минобороны проинформировало о телефонных переговорах главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

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Комментарии (4)

Денеб
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это, я вам скажу, всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочиняли ноту ТАСС...
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.

(С)
266410437
может это КНДР ищет свои гиперзвуковые ракеты.
Rozenkrantz
кажется кто-то готовится вернуть себе Курилы, пока все силы в другом месте :))
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