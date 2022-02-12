Военному атташе США в РФ вручили ноту после «провокационных» действий в районе Курил

После инцидента с американской подводной лодкой в районе Курил 12 февраля российские военные передали ноту протеста военному атташе США в России. Они потребовали исключить подобные ситуации в будущем.



«Представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ. В документе указывается, что «провокационные» действия ВМС США создали угрозу нацбезопасности России.



Российская сторона подчеркнула своё право на необходимые действия в аналогичных ситуациях. «Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации», — заявили в Минобороны.

