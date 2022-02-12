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Минобороны: В российские воды зашла подлодка США, пришлось применить «соответствующие средства»

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Российское Минобороны объявило, что 12 февраля заметило подлодку США типа «Вирджиния» в территориальных водах России, около курильского острова Уруп.

«Двенадцатого февраля 2022 года в 10:40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния»», — цитирует РИА Новости информацию министерства.

Экипажу подводной лодки по звукоподводной связи передали требование: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!» Оно было проигнорировано. Тогда экипаж фрегата ТОФ «Маршал Шапошников», как говорится в сообщении, применил «соответствующие средства». После этого американцы очень оперативно ушли из российских вод, использовав «самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля».

Кроме того, сегодня Минобороны сообщило о том, что корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота начали учения в море и на полигонах. Корабельные группировки вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и совершили переход в назначенные районы. Цель учений — оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ и других объектов.

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Комментарии (31)

266410437
Боинг-747 над Сахалином уже за военный самолет принимали. Как бы опять не повторилась история.
Artem_9
Спрашивается - что они делали в наших водах? Демократию несли?
dedmoroz_5e4d8827384c2
Пожалели идиотов. Поймали ли бы их сачком и в аквариум.
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