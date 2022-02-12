Минобороны: В российские воды зашла подлодка США, пришлось применить «соответствующие средства»

Российское Минобороны объявило, что 12 февраля заметило подлодку США типа «Вирджиния» в территориальных водах России, около курильского острова Уруп.



«Двенадцатого февраля 2022 года в 10:40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния»», — цитирует РИА Новости информацию министерства.



Экипажу подводной лодки по звукоподводной связи передали требование: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!» Оно было проигнорировано. Тогда экипаж фрегата ТОФ «Маршал Шапошников», как говорится в сообщении, применил «соответствующие средства». После этого американцы очень оперативно ушли из российских вод, использовав «самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля».