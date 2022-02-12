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Сбой в системе ГИБДД устранили. Не получивших услугу россиян обещают принимать «до последнего клиента»

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Предоставление государственных услуг после сбоя в Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, которое поставили на паузу в том числе в Петербурге, восстановлено. Об этом 12 февраля сообщает МВД России.

По данным ведомства, на устранение проблем, из-за которых в петербургских МРЭО с утра не удавалось зарегистрировать машину и получить права, потребовалось несколько часов. Общероссийский сбой произошёл в электросистеме АО «Электронная Москва» — на этой платформе размещается центр обработки данных министерства.

«Вынужденно остановленный ранее прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции и проводится в штатном режиме», — заявили в МВД к вечеру субботы.

В министерстве обещают, что все подразделения Госавтоинспекции продолжат работу «вне зависимости от графика выходных в режиме "до последнего клиента"», чтобы принять всех, кто не смог получить услугу из-за технических неполадок.

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Комментарии (1)

266410437
Сколько лет она уже через день работает, уже 2-3 дублирующих системы можно создать с дублирующими дата-центрами.
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