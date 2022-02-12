В Петербурге и других городах не работает база данных ГИБДД. В МВД объяснили причину

«С 9 утра не работают [базы данных]. Живой очереди сегодня и завтра точно не будет», — сообщили «Фонтанке» в одном из петербургских МРЭО. Проблему подтвердили и в других отделах.



Пресс-центр МВД России днём 12 февраля разместил объявление на сайте «МВД МЕДИА». Сбой произошёл в электросистеме АО «Электронная Москва», на платформе которого размещается центр обработки данных министерства. Из-за этого нарушилась работа единой информационно-аналитической системы обеспечения деятельности МВД, в том числе сервиса ФИС ГИБДД-М.

