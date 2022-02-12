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В Петербурге и других городах не работает база данных ГИБДД. В МВД объяснили причину

С субботнего утра в петербургских МРЭО не зарегистрировать машину и не получить права: отключилась база данных. Проблема общероссийская, а причина в Москве.

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«С 9 утра не работают [базы данных]. Живой очереди сегодня и завтра точно не будет», — сообщили «Фонтанке» в одном из петербургских МРЭО. Проблему подтвердили и в других отделах.

Пресс-центр МВД России днём 12 февраля разместил объявление на сайте «МВД МЕДИА». Сбой произошёл в электросистеме АО «Электронная Москва», на платформе которого размещается центр обработки данных министерства. Из-за этого нарушилась работа единой информационно-аналитической системы обеспечения деятельности МВД, в том числе сервиса ФИС ГИБДД-М.

«В настоящее время работа основных компонентов «ФИС ГИБДД-М» оперативно восстановлена. Вместе с тем на стороне АО «Электронная Москва» продолжаются технические мероприятия и электропитание осуществляется по резервной схеме, что не позволяет возобновить функционирование одного из компонентов системы, без которого невозможно проведение полного комплекса проверок, предусмотренных регламентами оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. <...> По уточненным данным, специалисты эксплуатирующей организации ожидают восстановления электроснабжения по основной схеме для завершения работ по устранению последствий технического сбоя», — отмечается в сообщении.

Пока все региональные подразделения ГИБДД приостановили регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений. Также ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД. Когда работу базы восстановят, Госавтоинспекция обещает обслужить всех граждан — вне зависимости от графика выходных в режиме «до последнего клиента».

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Комментарии (5)

sergeant-1
Опять фановую трубу прорвало?
Otkating
Эти клоуны пели про электронные паспорта - тебе на самолёт - а там "лицо" Путина.
Maik5
Они ещё выступают за цифровизацию всей страны...
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