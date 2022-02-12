Лавров и Блинкен по телефону обсудили украинский конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 февраля в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию украинского конфликта. Информацию об этом разместил на своем сайте МИД РФ.



Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.



«Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса"», — говорится в сообщении.

