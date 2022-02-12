Лавров и Блинкен по телефону обсудили украинский конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 февраля в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию украинского конфликта. Информацию об этом разместил на своем сайте МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
«Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса"», — говорится в сообщении.
Лавров отметил, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые положения проектов российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Прежде всего, пояснил министр, речь идет о нерасширении Северо-Атлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений рядом с российскими границами.
Лавров в ходе разговора также напомнил Блинкену о недопустимости нарушения обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике.
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