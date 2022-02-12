МИД РФ: Диппредставительства России на Украине продолжат свою работу, но в сокращенном штате

Посольство и консульства России на Украине продолжат выполнение своих основных функций. Так официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 12 февраля прокомментировала слухи о предстоящем сокращении штата дипломатов, ответ опубликован на сайте МИД.



Захарова назвала слухами якобы готовящуюся «эвакуацию» российских дипломатов, отметив, что информация появилась в западных изданиях.



«Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности. В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — заявила представитель МИД.

