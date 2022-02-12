На Большой Конюшенной запретят парковку у выезда на Невский проспект. «Ждунов» у ДЛТ ограничение не коснется

Это следует из ответа ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» на обращение депутата ЗакСа от партии «Яблоко» Бориса Вишневского, который попросил ограничить стоянку на этом отрезке.
«Разработан проект расширения зоны платной парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга на Большой Конюшенной улице, в рамках которого предусматривается запрет остановки транспортных средств на участке <...> от дома № 29 до пересечения с Невским проспектом», — говорится в документе (есть в распоряжении редакции).
Дирекция уже согласовала проект, он будет реализован в 2022 году.
Автомобили, которые в нарушение правил дорожного движения паркуются на Большой Конюшенной вторым рядом, — постоянное явление. Они регулярно становятся героями новостей «Фонтанки», затыкая движение по этой магистрали: например, машина с дипломатическими номерами, ездок на Audi, автомобилисты с красивыми номерами и столичные гости.
Правда, «ждуны» часто паркуются вторым рядом напротив ДЛТ для прогулок по магазинам, а там запрет на остановку действовать не будет — на этом отрезке планируется установить зону платной парковки. Поэтому ожидать, что люди с пониженной дорожной ответственностью исчезнут из этой локации, не стоит. «Вынимать» такие пробки могло бы оперативное вмешательство дорожно-патрульных служб.