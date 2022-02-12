На Большой Конюшенной запретят парковку у выезда на Невский проспект. «Ждунов» у ДЛТ ограничение не коснется

Это следует из ответа ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» на обращение депутата ЗакСа от партии «Яблоко» Бориса Вишневского, который попросил ограничить стоянку на этом отрезке.

«Разработан проект расширения зоны платной парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга на Большой Конюшенной улице, в рамках которого предусматривается запрет остановки транспортных средств на участке <...> от дома № 29 до пересечения с Невским проспектом», — говорится в документе (есть в распоряжении редакции).

