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«Люди подходят, в окна заглядывают и уходят». Конюшенную у ДЛТ перекрыли московский ждун и агент 007

Перед старейшим универмагом Петербурга, особенно любимым водителями с пониженной дорожной ответственностью, снова плотно. Фотографиями с «Фонтанкой» 20 декабря делятся читатели.

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Как сообщают очевидцы, ожидающего с московскими номерами на Большой Конюшенной заметили ещё до пяти часов вечера. Автомобиль стоял у ДЛТ и «мигал» аварийкой растущей пробке.

«Люди подходят, в окна заглядывают и уходят», — рассказывает читательница. Дольше пяти минут вести наблюдения не позволили дела и холод.

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Столичный гость — не единственный, кто тормозит Большую Конюшенную. Впереди обнаружилась ещё одна преграда с красивыми цифрами 007 в присыпанных снегом петербургских номерах. Водителя рядом замечено не было. По данным «Фонтанки», Land Rover с таким номером числится за фирмой «Невские бани». СПАРК знает её руководителя также как председателя правления ТСЖ одного из домов на Большой Конюшенной. Товарищество находится в стадии ликвидации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

Policeman
Россия-страна пижонов и жлобов !
Редиcка
Ну и сделали бы эту улицу пешеходной, раз там такие проблемы. Надо перенимать европейский опыт, а не изобретать велосипед.
Ivan Topor
А чего ему хотя бы колёса никто не спустит? Ну так, чисто из любопытства спрашиваю...
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