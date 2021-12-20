«Люди подходят, в окна заглядывают и уходят». Конюшенную у ДЛТ перекрыли московский ждун и агент 007

Как сообщают очевидцы, ожидающего с московскими номерами на Большой Конюшенной заметили ещё до пяти часов вечера. Автомобиль стоял у ДЛТ и «мигал» аварийкой растущей пробке.



«Люди подходят, в окна заглядывают и уходят», — рассказывает читательница. Дольше пяти минут вести наблюдения не позволили дела и холод.