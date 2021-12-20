«Люди подходят, в окна заглядывают и уходят». Конюшенную у ДЛТ перекрыли московский ждун и агент 007

Как сообщают очевидцы, ожидающего с московскими номерами на Большой Конюшенной заметили ещё до пяти часов вечера. Автомобиль стоял у ДЛТ и «мигал» аварийкой растущей пробке.
«Люди подходят, в окна заглядывают и уходят», — рассказывает читательница. Дольше пяти минут вести наблюдения не позволили дела и холод.
Столичный гость — не единственный, кто тормозит Большую Конюшенную. Впереди обнаружилась ещё одна преграда с красивыми цифрами 007 в присыпанных снегом петербургских номерах. Водителя рядом замечено не было. По данным «Фонтанки», Land Rover с таким номером числится за фирмой «Невские бани». СПАРК знает её руководителя также как председателя правления ТСЖ одного из домов на Большой Конюшенной. Товарищество находится в стадии ликвидации.