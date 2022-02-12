The Telegraph удалила статью о том, как глава британского МИД оставила в России свою ДНК

Британская газета The Telegraph удалила размещенную накануне статью о том, что министр иностранных дел этого государства Лиз Трасс могла предоставить России свое ДНК, так как сдала ПЦР-тест на коронавирус. Текст материала сохранился в кэше Google.



В статье говорилось, что глава британского внешнеполитического ведомства выразила сожаление, что не последовала примеру Эммануэля Макрона и не отказалась сдавать в Москве ПЦР-тест на COVID-19. Политик якобы выразила опасение, что «предоставила русским свое ДНК».

