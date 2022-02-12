The Telegraph удалила статью о том, как глава британского МИД оставила в России свою ДНК

Британская газета The Telegraph удалила размещенную накануне статью о том, что министр иностранных дел этого государства Лиз Трасс могла предоставить России свое ДНК, так как сдала ПЦР-тест на коронавирус. Текст материала сохранился в кэше Google.
В статье говорилось, что глава британского внешнеполитического ведомства выразила сожаление, что не последовала примеру Эммануэля Макрона и не отказалась сдавать в Москве ПЦР-тест на COVID-19. Политик якобы выразила опасение, что «предоставила русским свое ДНК».
Днем ранее Reuters объяснило особенности встречи Макрона и Владимира Путина. В частности, отмечалась значительная дистанция между политиками (они сидели на разных концах длинного стола), а также отсутствие рукопожатия. Как рассказало агентство со ссылкой на собственные источники, французский президент отказался сдавать ПЦР-тест именно потому, что не хотел предоставлять свое ДНК.