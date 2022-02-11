Reuters объяснил длинный стол на переговорах Путина с Макроном

Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время переговоров постоянно держались на расстоянии из-за того, что французский президент отказался сдавать российский ПЦР-тест. Об этом 11 февраля со ссылкой на свои источники пишет Reuters.



Два источника в окружении Макрона рассказали агентству, что Макрон якобы не хотел, чтобы медики в России получили его ДНК во время сдачи теста. Кроме того, были опасения по поводу безопасности главы государства при проверке его российскими врачами.



«Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента», — заявил собеседник Reuters.

