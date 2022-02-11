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Reuters объяснил длинный стол на переговорах Путина с Макроном

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время переговоров постоянно держались на расстоянии из-за того, что французский президент отказался сдавать российский ПЦР-тест. Об этом 11 февраля со ссылкой на свои источники пишет Reuters.

Два источника в окружении Макрона рассказали агентству, что Макрон якобы не хотел, чтобы медики в России получили его ДНК во время сдачи теста. Кроме того, были опасения по поводу безопасности главы государства при проверке его российскими врачами.

«Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента», — заявил собеседник Reuters.

При этом перед отъездом из Франции Макрон сдал ПЦР-тест и дополнительный, который провел его врач уже в России.

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Комментарии (5)

07A
А говорили западные лидеры на троллейбусе на работу ездят! У Байды 60 машин сопровождения, дорогу на час перекрывают. Макарон зассал обычную процедуру пройти, у нас ее дети каждый день делают. Джонсон во время локдауна бухает каждый день с подружками без масок! Демократия в разгаре, противно даже думать о них!
266410437
В китае на олимпийском банкете пачки президентов расстояния были меньше, но тоже очень забавный обеденный стол был с поляной посередине.
266410437
Молодцы китайцы на ОИ, соберут со всех ДНК и сделают супермачо и супермена и человека паука и темного рыцаря.
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