Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой о международной безопасности

Телефонный разговор состоялся между начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Детали беседы не разглашаются.
Разговор касался «актуальных вопросов международной безопасности», отметили в Минобороны 11 февраля. Никаких других подробностей не сообщается.
США последовательно говорят о намерении России начать военные действия на территории Донбасса. Ряд стран уже призвал своих граждан уехать из Украины. Киев потребовал у Москвы объяснить военную активность у границы, на ответ дано два дня.