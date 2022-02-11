FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -6
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой о международной безопасности

9
Печать

Телефонный разговор состоялся между начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Детали беседы не разглашаются.

Разговор касался «актуальных вопросов международной безопасности», отметили в Минобороны 11 февраля. Никаких других подробностей не сообщается.

США последовательно говорят о намерении России начать военные действия на территории Донбасса. Ряд стран уже призвал своих граждан уехать из Украины. Киев потребовал у Москвы объяснить военную активность у границы, на ответ дано два дня.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

altnec
Ритуал соблюдают.
От Обновленного, ети .
sektor7
Марка проинструктировали чей Воронеж и Ростов?
Ну чтобы два раза нам не оборжаться.
Nothing
-ты кто? Миллер +
-а ты кто? Герасимов!
-чо хотел? Да дочка там у меня, в общем ето чо смогу сделаю
- ну на том и порешили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний