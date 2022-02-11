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Фермеры просят депутатов ускориться и легализовать навоз как удобрение

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Принять закон об обращении с продуктами жизнедеятельности животных просят фермеры Госдуму. Матвиенко услышала и попросила министров договориться между собой.

О просьбе ускорить рассмотрение законопроекта 11 февраля пишет ТАСС со ссылкой на обращение «Союзмолока». Из смысла текста следует, что сейчас навоз по закону относится к отходам, а значит он не может быть размещен на сельскохозяйственных угодьях, как это делают частные фермеры на протяжении столетий.

В союзе отметили: «В последние годы участились случаи претензий со стороны государственных органов по контролю (надзору) в сфере охраны окружающей среды в адрес животноводческих предприятий. Общая сумма штрафов по результатам одной проверки по изложенным выше и другим основаниям, в том числе неправильное ведение учета, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на продукты переработки навоза, может достигать десятков миллионов рублей».

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила минприроды и министерство сельского хозяйства согласовать свои позиции за неделю.

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Комментарии (11)

АдМиРал
От говна говна не ищут :)
X-кот
Жесть. Это все что надо знать по министров, законы и иже с ними.
AlBerkut
- Есть чо?
- Есть! Навоз! В закладке, только тс-с-с!
Новая идея для стартапа в даркнете😂😂😂😂😂
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