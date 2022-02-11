Фермеры просят депутатов ускориться и легализовать навоз как удобрение

Принять закон об обращении с продуктами жизнедеятельности животных просят фермеры Госдуму. Матвиенко услышала и попросила министров договориться между собой.

О просьбе ускорить рассмотрение законопроекта 11 февраля пишет ТАСС со ссылкой на обращение «Союзмолока». Из смысла текста следует, что сейчас навоз по закону относится к отходам, а значит он не может быть размещен на сельскохозяйственных угодьях, как это делают частные фермеры на протяжении столетий.

В союзе отметили: «В последние годы участились случаи претензий со стороны государственных органов по контролю (надзору) в сфере охраны окружающей среды в адрес животноводческих предприятий. Общая сумма штрафов по результатам одной проверки по изложенным выше и другим основаниям, в том числе неправильное ведение учета, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на продукты переработки навоза, может достигать десятков миллионов рублей».