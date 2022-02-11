В США купили права на еще не снятый сериал Роднянского про Чингисхана

Fox Entertainment приобрели права на показ в США сериала Александра Роднянского «Khan: The Series». Об этом 11 февраля сообщило издание Variety.
Эпический боевик про великого монгольского хана находится еще в разработке. Его сюжет основан на бестселлере Джека Уэзерфорда «Чингисхан и создание современного мира» и рассказывает о жизни монгольского вождя и его влиянии на европейскую цивилизацию. Автор, профессор антропологии, попытался развенчать распространённый в западной культуре образ Чингисхана как варвара и жестокого завоевателя.
Шоураннером сериала станет Крис Коллинз («Сопрано», «Сыновья анархии»), режиссером и исполнительным продюсером станет Сергей Бодров («Седьмой сын», «Монгол»).
Исполнительными продюсерами сериала станут Александр Роднянский, Лесли Грейф (Big Dreams Entertainment), Стюарт Манашил (Novo Entertainment) и Майкл Куписк (AR Content).
Ранее в большом интервью «Фонтанке» Александр Роднянский рассказал о о своих проектах и принципах сотрудничества с режиссерами.