«Я тихо умираю». Жена чеченского судьи Янгулбаева рассказала, что на побег у ее нет сил

Обвиняемая в нападении на чеченских силовиков жена федерального судьи Зарема Мусаева на обжаловании своего ареста просила ее отпустить из СИЗО. Она отметила, что убежать никуда просто не может.

Отрывок аудиозаписи с заседания, которое прошло накануне, 11 февраля опубликовал телеканал «Дождь»*, который признан в России иностранным агентом. По словам Мусаевой, она еле ходит и почти без сил, поэтому сбежать женщина просто физически никуда не может. «Я тихо умираю», — добавила Мусаева.

Суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил Мусаеву в изоляторе. Женщину вывезли в Грозный из Нижнего Новгорода под предлогом привода как свидетеля по делу о мошенничестве. По приезде ее арестовали на 15 суток за хулиганство в виде драки с полицией, а потом под этим же предлогом возбудили уголовного дела и арестовали.