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«Я тихо умираю». Жена чеченского судьи Янгулбаева рассказала, что на побег у ее нет сил

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Обвиняемая в нападении на чеченских силовиков жена федерального судьи Зарема Мусаева на обжаловании своего ареста просила ее отпустить из СИЗО. Она отметила, что убежать никуда просто не может.

Отрывок аудиозаписи с заседания, которое прошло накануне, 11 февраля опубликовал телеканал «Дождь»*, который признан в России иностранным агентом. По словам Мусаевой, она еле ходит и почти без сил, поэтому сбежать женщина просто физически никуда не может. «Я тихо умираю», — добавила Мусаева.

Суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил Мусаеву в изоляторе. Женщину вывезли в Грозный из Нижнего Новгорода под предлогом привода как свидетеля по делу о мошенничестве. По приезде ее арестовали на 15 суток за хулиганство в виде драки с полицией, а потом под этим же предлогом возбудили уголовного дела и арестовали.

Муж и дети Мусаевой уехали из страны. У семьи давний конфликт с Кадыровым из-за того, что сыновья судьи Янгулбаева позволили себе критику в его адрес.

*«Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

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Комментарии (6)

Гангрена
этим тварям давно прогулы ставят в Гаагском суде...
german_5e4d02dc5a4f9
и все официальные лица молчат.. лидеры партий по больничкам.. как будто все нормально...
266410437
Иноагенты специально провоцируют еще и на УК РФ Статья 313. ?
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