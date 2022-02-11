Школьника из дела «о взрыве здания ФСБ в Minecraft» поддержали баннером на Невском

Впрочем, полотно достаточно быстро убрали: к обеду на крыше дома от него не осталось и следа. Примечательно, что «никто ничего не видел»: «Фонтанка» опросила трех уличных торговцев, которые вышли на смену с утра, но ни как вешали растяжку, ни как ее снимали, они «не заметили».

Школьника Никиту Уварова приговорили к 5 годам колонии по делу «о взрыве здания ФСБ в Minecraft». Первый Восточный окружной военный суд в Красноярском крае признал его виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и за хранение взрывчатки. Дело построено на переписке Уварова с еще двумя осужденными условно школьниками и их друзьями в чатах «ВКонтакте» и Telegram. Двое дали признательные показания вскоре после задержания, но к суду от них отказались. Кусок из переписки про намерение взорвать здание ФСБ в виртуальном мире игры Minecraft не вошел в обвинительное заключение, но придал делу широкую огласку.

Сейчас Никита Уваров находится в камере СИЗО-5 Канска, сообщает «Новая газета». Пока что его разместили одного. «Сегодня к нему приходили из оперчасти, подписал расписку об исполнении распорядка и просьбу зачислить на работы; опер сказал: еще зайдет про мировоззрение порассуждать. Как-то так… Попросила его не вешать нос и прочее, заулыбался», — сообщает «Новая» со ссылкой на канского адвоката школьника. Жалоб на содержание у него пока нет, и пока ему ничего не нужно. По совету адвоката, он пишет ходатайство на ознакомление с протоколом судебного заседания — сам приговор он получил на руки 10 февраля.