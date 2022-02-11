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ЦБ: Среднегодовая ключевая ставка в 2022 году может достичь 11%

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Среднегодовая ключевая ставка Банка России в 2022 году может достигнуть двузначных цифр. Об этом на пресс-конференции 11 февраля сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы существенно поменяли наше видение ситуации и перспектив, — сказала она. — На этот год мы даем прогноз среднегодовой ключевой ставки 9–11%. Среднегодовая ставка может достигнуть двузначных цифр».

Набиуллина отметила, что этот диапазон обозначает не минимальную и максимальную ставку в течение года, а среднюю. По ее словам, именно показатель среднегодовой ставки влияет на экономическую деятельность.

Банк России из-за высокой инфляции в стране 11 февраля повысил ключевую ставку сразу на 1%, до 9,5% годовых. Как сообщала «Фонтанка», это сделает кредиты слишком дорогими для тысяч средних и малых российских компаний.

При этом глава ЦБ не исключила, что на дальнейших заседаниях ключевая ставка еще раз может быть повышена на 1%. Регулятор будет повышать ключевую ставку, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию, заявила Набиуллина.

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