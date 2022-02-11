Набиуллина: Если бы не повышение ключевой ставки, инфляция сейчас была бы свыше 10%

Если бы Банк России не начал повышать ключевую ставку весной 2021 года, инфляция сейчас могла бы сложиться выше 10%. Такое мнение на пресс-конференции 11 февраля высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила, но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить», — сообщила она. По данным регулятора на начало февраля, годовая инфляция составляет 8,8%.

