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Набиуллина: Если бы не повышение ключевой ставки, инфляция сейчас была бы свыше 10%

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Если бы Банк России не начал повышать ключевую ставку весной 2021 года, инфляция сейчас могла бы сложиться выше 10%. Такое мнение на пресс-конференции 11 февраля высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила, но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить», — сообщила она. По данным регулятора на начало февраля, годовая инфляция составляет 8,8%.

Сегодня одежду Набиуллиной на мероприятии украсила брошь в виде весов — символ сбалансированности. Прогнозируемый банком диапазон по инфляции в 2022 году расширен до 5–6%. Ожидается, что прийти к цели в 4,5% по инфляции удастся теперь только в середине 2023 года.

В пятницу ЦБ из-за высокой инфляции в стране повысил ключевую ставку сразу на 1%, до 9,5% годовых. Как сообщала «Фонтанка», это отсечет тысячи средних и малых компаний от возможности взять кредит на свою деятельность.

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Комментарии (12)

Danik
Инфляция где-то порядка 50 процентов за год!
Смотри бензин и гречку!
Но директор Центробанка об этом не знает.
Бензин казенный. Гречка вполне по зарплате ни о чем.
Если бы человек жил на МРОТ и ездил бы на работу в ОТ, то знал бы лучше экономику "своей" страны!
А так? Инопланетяне рулят! И нам их не понять, и им нам тоже!
BobCat2
А я уж думал, что если бы не повышение ставки, то войска НАТО бы уже были в Воронеже...
Рост цен происходит за счёт снижения предложения практически всех товаров, роста цен на энергоресурсы, роста экспорта (или же снижение импорта), роста услуг транспорта. При этом спрос все еще сильный. И увеличение ставки на 1% никак не изменит поведение потребителей, которые все равно идут и покупают даже на 20-30-50% дороже. А вот всякие новые проекты с новыми рабочими местами и развитие экономики это реально подкосит (не 1% конечно, а повышение с 5,5 до 9,5% за последний год-полтора)
Brit
Инфляция 10 процентов это только за один декабрь. А за январь-ноябрь она обнулилась.
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