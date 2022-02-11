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Заболевшего ковидом Маслякова в качестве ведущего КВН заменит Нагиев

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Дмитрий Нагиев станет ведущим КВН как минимум на время болезни Александра Маслякова. Об этом сообщается в соцсетях клуба веселых и находчивых 11 февраля.

Нагиев примет участие в съемках 1/8 финала, старт — 17 февраля. «В этом году нас ждут новички, которые готовы ворваться в сезон, чтобы составить конкуренцию уже знакомым зрителю командам, вновь вступившие в борьбу за чемпионство», — добавили в клубе.

Масляков повторно заболел коронавирусом в начале месяца и до сих пор не поправился. Ранее он рассказывал, что начинает задумываться о том, чтобы оставить работу ведущего.

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Клуб, вскормивший супостата России, должен быть распущен. Дошутились.
orlovandrei1986
Привет-привет... пока-пока... с вами Д.Н. и ток-шоу окна.... и мы начинаем КВН =)))))

выбирать ведущим Прапорщика Задова - ну такое себе... на любителя =))))
Mickey
Ну и зачем он в ЭТО вляпался?
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