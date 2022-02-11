Заболевшего ковидом Маслякова в качестве ведущего КВН заменит Нагиев

Дмитрий Нагиев станет ведущим КВН как минимум на время болезни Александра Маслякова. Об этом сообщается в соцсетях клуба веселых и находчивых 11 февраля.

Нагиев примет участие в съемках 1/8 финала, старт — 17 февраля. «В этом году нас ждут новички, которые готовы ворваться в сезон, чтобы составить конкуренцию уже знакомым зрителю командам, вновь вступившие в борьбу за чемпионство», — добавили в клубе.



Масляков повторно заболел коронавирусом в начале месяца и до сих пор не поправился. Ранее он рассказывал, что начинает задумываться о том, чтобы оставить работу ведущего.