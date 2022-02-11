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Центробанк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Банк России понизил прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 11 февраля на сайте регулятора.

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ЦБ оставил прогноз по росту ВВП в 2022 году на прежнем уровне — 2–3 %. Однако в 2023 году банк теперь ожидает роста на 1,5–2,5 %, хотя раньше сообщал о 2–3 %. Настолько, по его прогнозу, экономика России вырастет в следующем, 2024 году.

Ранее Банк России из-за высокой инфляции в стране повысил ключевую ставку сразу на 1 %, до 9,5 %. Как сообщала «Фонтанка», это отсечет тысячи средних и малых компаний от возможности взять кредит на свою деятельность.

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Комментарии (9)

Набеглов
Еще пару месяцев борьбы за безопасность и прогнозировать вообще будет нечего.
266701032
Нужна войнушка. Срочно нужна маленькая, победоносная войнушка.
orlovandrei1986
пора доски брать и всё заколачивать...
вот только и доски подорожали =)))))
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