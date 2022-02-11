Центробанк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

ЦБ оставил прогноз по росту ВВП в 2022 году на прежнем уровне — 2–3 % . Однако в 2023 году банк теперь ожидает роста на 1,5–2,5 % , хотя раньше сообщал о 2–3 % . Настолько, по его прогнозу, экономика России вырастет в следующем, 2024 году.



Ранее Банк России из-за высокой инфляции в стране повысил ключевую ставку сразу на 1 % , до 9,5 % . Как сообщала «Фонтанка», это отсечет тысячи средних и малых компаний от возможности взять кредит на свою деятельность.

