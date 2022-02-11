ЦБ оставил прогноз по росту ВВП в 2022 году на прежнем уровне —
Ранее Банк России из-за высокой инфляции в стране повысил ключевую ставку сразу на
Центробанк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году
Банк России понизил прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 11 февраля на сайте регулятора.
ЦБ оставил прогноз по росту ВВП в 2022 году на прежнем уровне —
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