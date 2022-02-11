Половина Пушкина планово мерзнет и без воды. В ТЭК говорят, что аварии не было

Накануне ТЭК вел плановые работы, чтобы переключить жителей на временную тепловую сеть в рамках реконструкции тепломагистрали на Октябрьском бульваре. Они завершились в 05:30 11 февраля, среди попавших в зону работ зданий — 62 жилых дома, 4 детских учреждения и 3 учебных, добавляют на предприятии.



«В целях надежного теплоснабжения 15 зданий, в том числе 9 жилых домов и 4 учебных учреждений, ГУП ТЭК СПб реконструирует 470 метров магистральных трубопроводов диаметром 400 мм. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей на время монтажа основных сетей была построена временная сеть длиной 470 метров», — комментирует ТЭК.

