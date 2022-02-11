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Половина Пушкина планово мерзнет и без воды. В ТЭК говорят, что аварии не было

В Пушкине не происходило аварии на теплосетях — там шли плановые переключения, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП ТЭК. По предварительным данным, абоненты — в зону ограничения теплоснабжения попало 80 домов — будут запитаны к часу дня 11 февраля, уточнили на предприятии.

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Накануне ТЭК вел плановые работы, чтобы переключить жителей на временную тепловую сеть в рамках реконструкции тепломагистрали на Октябрьском бульваре. Они завершились в 05:30 11 февраля, среди попавших в зону работ зданий — 62 жилых дома, 4 детских учреждения и 3 учебных, добавляют на предприятии.

«В целях надежного теплоснабжения 15 зданий, в том числе 9 жилых домов и 4 учебных учреждений, ГУП ТЭК СПб реконструирует 470 метров магистральных трубопроводов диаметром 400 мм. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей на время монтажа основных сетей была построена временная сеть длиной 470 метров», — комментирует ТЭК.

Ранее в дежурной службе администрации Пушкинского района «Фонтанке» рассказали об аварии, в зону которой попали 83 дома. Житель дома на Октябрьском бульваре сообщил, что «без отопления сидит пол-Пушкина» уже сутки.

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Комментарии (2)

sergeant-1
Чисто по-русски - реконструировать тепломагистраль в начале февраля. Наверняка к годовщине гибели Пушкина торопились.
Аллио
Нам тоже заявили, что нет никакой аварии, мол, плановые работы. Зимой ????! Я лично сходила к месту аварии и удостоверилась, что она-таки имеет место. Дело было 13-ого января этого года по адресу: Гражданский пр., дом 51/1 (официально -- другой номер дома, но фактически наиболее близко к месту аварии именно это строение).

Всё-таки хотелось бы выяснить у ГУП "ТЭК": это что за "плановые ремонтные работы" на теплотрассе в холодное время года, с отключением от теплоснабжения на время долее часа? Кто конкретно за такие "планы" отвечает, кто их придумал и кто разрешил?
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