В Петербурге задержали предполагаемых организаторов незаконной миграции. Их клиентами стали 14 тысяч иностранцев

Как сообщает 11 февраля пресс-служба МВД России, задержанных пятеро, один из них — гражданин одной из стран дальнего зарубежья. Предварительно установлено, что бизнес они организовали в 2018 году — искали как только что прибывших в Петербург, так и уже живущих в городе иностранцев и предлагали платно оформить документы для постановки на миграционный учет. «Клиенты» думали, что все будет законно, но на самом деле в подразделения по вопросам миграции подавались фальшивые документы. Для этого «бизнесмены» оформляли фиктивные уведомления и трудовые договоры с фирмами-однодневками.

