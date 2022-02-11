Великобритания отменила карантин для россиян

Британские власти продолжают снимать коронавирусные ограничения.



«Красный список стран [куда относится и Россия] будет по-прежнему сохраняться <...>, однако правительство стремится заменить политику карантина в отелях другими мерами», — сообщается 11 февраля на сайте британского правительства.



Новые правила начнут действовать с сегодняшнего дня. Прибывающим в страну из так называемых «красных зон» больше не надо отбывать обязательный карантин. Не привитым одобренными в ВОЗ препаратами при этом придется сделать два теста — до приезда в Великобританию и по прибытии. Те, кто прошел вакцинацию признанными препаратами, могут не делать ПЦР-тест.

