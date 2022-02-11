FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -6
74.72р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Великобритания отменила карантин для россиян

2
Печать

Британские власти продолжают снимать коронавирусные ограничения.

«Красный список стран [куда относится и Россия] будет по-прежнему сохраняться <...>, однако правительство стремится заменить политику карантина в отелях другими мерами», — сообщается 11 февраля на сайте британского правительства.

Новые правила начнут действовать с сегодняшнего дня. Прибывающим в страну из так называемых «красных зон» больше не надо отбывать обязательный карантин. Не привитым одобренными в ВОЗ препаратами при этом придется сделать два теста — до приезда в Великобританию и по прибытии. Те, кто прошел вакцинацию признанными препаратами, могут не делать ПЦР-тест.

В конце января Великобритания отменила вакцинные паспорта и маски.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AGP
Модер, а чем мой комментарий не угодил?
тов
В отпуск к морю теплому
Не поеду с Таней я,
Деньги русские увозят
В великобританию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний